غزة: بدء عملية نقل الأسيرات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر (فيديو)

غزة/سما/

بدأت في غزة عملية نقل الأسيرات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر الدولي تمهيدا لتسليمهن إلى إسرائيل وفق اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت وكالة رويترز بأن فريق الصليب الأحمر في طريقه لاستلام الأسيرات الإسرائيليات الثلاث من حماس في قطاع غزة. <div class="post-tools"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- samanews / under header --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6876232859068459" data-ad-slot="9672383740" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div>

والإسرائيليات الثلاث هن رومي جونين (24 عاما) وإميلي دماري (28 عاما) ودورون شطنبر خير (31 عاما).

ومن المقرر أن تستقبل قواة خاصة من الجيش الإسرائيلي الرهينات في قطاع غزة، وتحديدا في ممر نتساريم، قبل نقلهن إلى مركز طبي في إسرائيل.

ومن المقرر أن تلتقي الفتيات الثلاث بأقاربهن في المستشفى لاحقا.



وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد قال الأحد عبر منصته "تروث": "بدأ خروج الرهائن اليوم.. ستكون ثلاث شابات رائعات أول من يخرج".

ومن المفترض أن يتم في مقابل تسليمهم، إطلاق سراح 90 أسيرة فلسطينية من السجون الإسرائيلية.

يذكر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ الساعة 11:15 صباحا، بالتوقيت المحلي.