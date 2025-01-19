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الأشغال العامة تعقد اجتماعاً لمناقشة خطط إزالة الركام وإعادة الإعمار في غزة

الأحد 19 يناير 2025 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال العامة تعقد اجتماعاً لمناقشة خطط إزالة الركام وإعادة الإعمار في غزة



رام الله/سما/

عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، اجتماعاً خاصاً بفريق الوزارة الخاص بإعادة الإعمار في الضفة وغزة، لتحديد التدخلات المباشرة خلال الفترة المقبلة في قطاع غزة، ومراجعة الخطط المعدة مسبقا في أعقاب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وترأس الاجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان، عاهد فائق بسيسو بحضور مسؤولي الوزارة، والفريق الخاص بإعداد الخطط لقطاع غزة.

وأوضح بسيسو أن الوزارة أعدّت خطة شاملة لإعادة الإعمار، تتضمن مراحل واضحة، مبينا أن تدخلاتها ستشمل عدة مجالات بدءا بحصر الأضرار وتقييمها، وإدارة الركام، والطرق، والإسكان، والمباني العامة.

وأكد أهمية الإسراع في تنفيذ التدخلات الموضوعة، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون لرفع الركام وفتح الطرقات وتسوية مناطق الإيواء.

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