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الرئيس عباس يتسلم من رئيس الوزراء خطة الإغاثة والانعاش المبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة

الأحد 19 يناير 2025 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتسلم من رئيس الوزراء خطة الإغاثة والانعاش المبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة



رام الله/سما/

سلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، خطة الإغاثة والانعاش المبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة التي أعدتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة الوضع الطارئ في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقال مصطفى، إن الخطة التي سلمت للرئيس، تمثل المرحلة الأولى من خطة الحكومة، التي تركز على الاستجابة الطارئة في قطاع غزة خلال الستة أشهر الأولى لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا.

وأضاف أن خطة الحكومة تمت بالتنسيق مع الجهات الأممية والدولية ذات العلاقة، لضمان أكبر دعم دولي لتنفيذ هذه الخطة، في ظل الدمار الكبير الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، والتدمير الممنهج الذي انتهجته قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم التركيز على رفع مستوى التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية من أجل الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية، ووصولها بالشكل الكافي لأبناء شعبنا، وإزالة الركام عن الطرق الرئيسية، والمؤسسات الرئيسية كالمستشفيات وغيرها، وتقديم ما أمكن من الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات، وصرف صحي للتجمعات السكانية، والايواء المؤقت للمواطنين الذي دمرت منازلهم، وتمكين الأطفال من اكمال تعليمهم.

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