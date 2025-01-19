  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أول بيان من "حماس" بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة

الأحد 19 يناير 2025 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول بيان من "حماس" بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة



غزة/سما/

أكدت حركة "حماس" التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأنه جاء ثمرة صمود وصبر الشعب الفلسطيني العظيم والثبات الأسطوري للمقاومة أمام آلة القتل الإسرائيلية.


وجاء في بيان للحركة: "نتوجه إلى شعبنا العظيم في غزة البطولة والصمود بأسمى عبارات التحية والفخر ونجدد عهدنا معه بأن نكون الأمناء على حقوقه والمدافعين عنها حتى التحرير الكامل للأرض والمقدسات".


وأضاف البيان: "كل العالم اليوم يجب أن يقف إجلالا للصمود الأسطوري لأهلنا في غزة وتقديرا لصبرهم وتضحياتهم على مدار 471 يوما".

وأردف: "أسرانا الأبطال على موعد مع الحرية ابتداء من اليوم وهو عهدنا الثابت معهم دوما حتى يكسروا أغلال السجان ويتنسموا الحرية في سماء فلسطين".

وتابع بيان الحركة: "نتابع عمليات إدخال المساعدات وإغاثة شعبنا بكل ما يلزم ونؤكد بذل كافة الجهود لتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد اللازمة لإعادة دورة الحياة في قطاع غزة إلى طبيعتها".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بعد ساعات قليلة من التأخير بتنفيذه لأسباب تم حلها بين جانبي الاتفاق الرئيسيين.

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما قاله مبعوث ترامب لنتنياهو لإتمام اتفاق غزة..

هآرتس: شركات مصرية ستدخل القطاع للبدء بإعادة الإعمار

"ستيف وبتكوف" سيزور القطاع..قناة اميريكية تكشف عن خطة ترامب لنقل بعض سكان غزة إلى دول أخرى

الاحتلال يلقي منشورات تسخر من حرب الإبادة في غزة

مسؤول فلسطيني يكشف عن وجود “ملحق بروتوكول أمني” غير معلن في اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل

حزب بن غفير يعلن تقديم وزرائه وأعضاء الكنيست استقالاتهم من الحكومة غدا

غزة : اتفاق وقف اطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ والشرطة بزيها الرسمي تنتشر في شوارع القطاع..

الأخبار الرئيسية

المقاومة بغزة تضع خطة لإخفاء أماكن الأسرى الإسرائيليين قبل التبادل

photo_2025-01-19_14-07-07

من انتصر في الحرب وهل تبلغ الصفقة مرحلتها الثانية؟.. سؤال يشغل الإسرائيليين أيضاً

2-147-730x438

ساعر: الصفقة مع “حماس” تكلف إسرائيل ثمنا باهظا

678ce29c42360464b63c842d

"إسرائيل" ستتسلم الأسيرات الثلاث عبر معبر نتساريم

678bf85a423604744552baa3

آيلاند صاحب "خطة الجنرالات": "حماس" انتصرت وإسرائيل فشلت فشلا مدويا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية