أول بيان من "حماس" بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة

غزة/سما/

أكدت حركة "حماس" التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأنه جاء ثمرة صمود وصبر الشعب الفلسطيني العظيم والثبات الأسطوري للمقاومة أمام آلة القتل الإسرائيلية.



وجاء في بيان للحركة: "نتوجه إلى شعبنا العظيم في غزة البطولة والصمود بأسمى عبارات التحية والفخر ونجدد عهدنا معه بأن نكون الأمناء على حقوقه والمدافعين عنها حتى التحرير الكامل للأرض والمقدسات".



وأضاف البيان: "كل العالم اليوم يجب أن يقف إجلالا للصمود الأسطوري لأهلنا في غزة وتقديرا لصبرهم وتضحياتهم على مدار 471 يوما".

وأردف: "أسرانا الأبطال على موعد مع الحرية ابتداء من اليوم وهو عهدنا الثابت معهم دوما حتى يكسروا أغلال السجان ويتنسموا الحرية في سماء فلسطين".

وتابع بيان الحركة: "نتابع عمليات إدخال المساعدات وإغاثة شعبنا بكل ما يلزم ونؤكد بذل كافة الجهود لتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد اللازمة لإعادة دورة الحياة في قطاع غزة إلى طبيعتها".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بعد ساعات قليلة من التأخير بتنفيذه لأسباب تم حلها بين جانبي الاتفاق الرئيسيين.