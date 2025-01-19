  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" ستتسلم الأسيرات الثلاث عبر معبر نتساريم

الأحد 19 يناير 2025 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" ستتسلم الأسيرات الثلاث عبر معبر نتساريم



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل ستتسلم الأسيرات الثلاث عبر معبر نتساريم.


وتعتبر مسألة تسليم الأسرى في إطار الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة أهم البنود التي تشغل بال الإسرائيليين بعد 15 شهرا من القتال الدامي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" نيتها الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليات في إطار صفقة التبادل.

وجاء في بيان الناطق الرسمي باسم "الكتائب" أبو عبيدة: "في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى، قررت "كتائب القسام" الإفراج اليوم الأحد 19 يناير 2025 عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: رومي جونين (24 عاما)، إميلي دماري (28 عاما)، دورون شطنبر خير (31 عاما).

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما قاله مبعوث ترامب لنتنياهو لإتمام اتفاق غزة..

هآرتس: شركات مصرية ستدخل القطاع للبدء بإعادة الإعمار

"ستيف وبتكوف" سيزور القطاع..قناة اميريكية تكشف عن خطة ترامب لنقل بعض سكان غزة إلى دول أخرى

الاحتلال يلقي منشورات تسخر من حرب الإبادة في غزة

مسؤول فلسطيني يكشف عن وجود “ملحق بروتوكول أمني” غير معلن في اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل

حزب بن غفير يعلن تقديم وزرائه وأعضاء الكنيست استقالاتهم من الحكومة غدا

غزة : اتفاق وقف اطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ والشرطة بزيها الرسمي تنتشر في شوارع القطاع..

الأخبار الرئيسية

المقاومة بغزة تضع خطة لإخفاء أماكن الأسرى الإسرائيليين قبل التبادل

photo_2025-01-19_14-07-07

من انتصر في الحرب وهل تبلغ الصفقة مرحلتها الثانية؟.. سؤال يشغل الإسرائيليين أيضاً

2-147-730x438

ساعر: الصفقة مع “حماس” تكلف إسرائيل ثمنا باهظا

أول بيان من "حماس" بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة

678bf85a423604744552baa3

آيلاند صاحب "خطة الجنرالات": "حماس" انتصرت وإسرائيل فشلت فشلا مدويا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية