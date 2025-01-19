القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل ستتسلم الأسيرات الثلاث عبر معبر نتساريم.



وتعتبر مسألة تسليم الأسرى في إطار الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة أهم البنود التي تشغل بال الإسرائيليين بعد 15 شهرا من القتال الدامي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" نيتها الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليات في إطار صفقة التبادل.

وجاء في بيان الناطق الرسمي باسم "الكتائب" أبو عبيدة: "في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى، قررت "كتائب القسام" الإفراج اليوم الأحد 19 يناير 2025 عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: رومي جونين (24 عاما)، إميلي دماري (28 عاما)، دورون شطنبر خير (31 عاما).