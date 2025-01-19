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مستشار ترامب للأمن القومي: ملتزمون بتطبيق جميع مراحل صفقة الرهائن

الأحد 19 يناير 2025 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار ترامب للأمن القومي: ملتزمون بتطبيق جميع مراحل صفقة الرهائن



واشنطن/سما/

أفاد مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن مايك والتز، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، التقى بعائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حركة "حماس".

وذكر المراسل باراك رافيد في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أن مايك والتز "التقى يوم السبت في واشنطن عائلات الرهائن الأمريكيين وشدد على أن إدارة ترامب ملتزمة بتطبيق جميع مراحل صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة".


وأشار إلى أن تلك المعلومات أوردتها له ثلاثة مصادر، لم يكشف عن هويتها.

يذكر أنه تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" هذا الأسبوع، وذلك بعد أشهر من المفاوضات بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

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