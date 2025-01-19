وزير الخارجية المصري: السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة غزة

القاهرة/سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه سيتم العمل على تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بدء عملها في إدارة قطاع غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى أنه سيتم العمل لتولي السلطة الفلسطينية من خلال لجنة الإسناد المجتمعي بشكل تدريجي لتتمكن السلطة الوطنية من العودة للقطاع وتولي مسئولياتها.

وأعلن وزير الخارجية المصري أنه سيتم تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بشأن إعادة إعمار قطاع غزة لتنفيذ مشروعات التعافي في القطاع.

ونوه بأن مصر ستقود مع المجتمع الدولي عملية إعادة الإعمار وإزالة الركام من أجل منح الأمل للشعب الفلسطيني الصامد بأن المجتمع الدولي يقف بجانبه.

وعبر عن أمله في أن يتم إطلاق عملية سياسية جادة صادقة وذات مصداقية تقود إلى قيام دولة فلسطينية كونه الخيار الأوحد.

وذكّر بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كان قد تحدث في ولايته الأولى عن مسار حل الدولتين، مؤكدا أن هناك تواصلًا مع أركان الإدارة الأمريكية الجديدة لنقل الشواغل المصرية في هذا الملف.

وأكد أنه يتم تنسيق المواقف مع الدول العربية مثل السعودية وقطر والأردن والإمارات وسلطنة عمان والعراق والجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس، ليكون هناك موقف عربي موحد لطرحه مع الإدارة الجديدة.