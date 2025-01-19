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آيلاند صاحب "خطة الجنرالات": "حماس" انتصرت وإسرائيل فشلت فشلا مدويا

الأحد 19 يناير 2025 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
آيلاند صاحب "خطة الجنرالات": "حماس" انتصرت وإسرائيل فشلت فشلا مدويا



غزة/سما/

علق غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا صاحب "خطة الجنرالات"، على اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وتل أبيب، معتبرا أن "حماس" انتصرت وإسرائيل فشلت فشلا مدويا.


وفي لقاء تلفزيوني، لخّص الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند الحرب على غزة بالقول: "هذه الحرب هي فشل إسرائيلي مدوٍّ في غزة"، معتبرا أن "حماس انتصرت بالتأكيد".


وأضاف آيلاند: "كان هذا فشلا .. هذه الحرب فاشلة والسبب بسيط جدا، حماس من جانبها ليس فقط استطاعت منع إسرائيل من تحقيق أهدافها، بل أيضا حققت أهدافها، وهدفها هو البقاء في الحكم".

وأردف: "بالمناسبة، الاتفاقية لا تمنعها من إعادة بناء قدراتها، ويمكنها بناء قدراتها. وفي حال قامت بذلك وإسرائيل قامت بالعمل ضدها، فإن إسرائيل هي التي ستخل بالاتفاقية".

هذا ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، حيز التنفيذ غدا الأحد عند الساعة 08.30 بالتوقيت المحلي في غزة.

واتفقت إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما بدءا من يوم غد الأحد 19 يناير.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يرتقب أن تمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع يجري خلالها تبادل 33 أسيراً إسرائيلياً من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

كما نص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

جدير بالذكر أن خطة الجنرالات: هي خطة عسكرية اقترحها الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي غيورا آيلاند على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتبناها عدد كبير من جنرالات الجيش لذلك سميت بخطة الجنرالات.

وتم وضع الخطة في سبتمبر 2024، بهدف تهجير سكان شمال قطاع غزة قسرا، وذلك بفرض حصار كامل على المنطقة، بما في ذلك منع دخول المساعدات الإنسانية، لتجويع من تبقى من المدنيين، وكذلك المقاومين ووضعهم أمام خيارين إما الموت أو الاستسلام، ثم لاحقا يتم تحويل شمال القطاع إلى "منطقة عسكرية مغلقة" بهدف القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة "حماس" في المنطقة.

تعتبر خطة الجنرالات أن الحصار أكثر الحلول فاعلية لإنهاء الحرب وتقليل عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وتُقدر أن السيطرة على شمال غزة يمكن أن يدفع سكان المناطق الأخرى للانتفاض ضد حركة "حماس".

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