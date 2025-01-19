عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح بعد 470 يوما من الحرب

غزة/سما/

وثقت مشاهد ، اليوم الأحد، عودة النازحين الفلسطينيين إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في أعقاب إعلان بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بعد 470 يوما من القصف الإسرائيلي.

وأظهرت المشاهد فرح العائدين بانتهاء القصف الذي راح ضحيته أكثر من 46.913 شهيدا و110.750 جريحا في قطاع غزة.



وقال رئيس بلدية مدينة رفح أحمد الصوفي إن المدينة تجسد مشهدا مأساويا من الدمار والخراب، حيث تحولت إلى ركام وأطلال بفعل القصف الإسرائيلي على مدار 470 يوما.

هذا ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في غزة حيز التنفيذ في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي بعد ساعات على رفض تل أبيب تنفيذه لعدم تسلمها قائمة بأسماء المحتجزات.