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"الأونروا": 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة

الأحد 19 يناير 2025 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة



غزة/سما/

أعلنت وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الحد أنها جهزت 4 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات لإيصالها إلى قطاع غزة، مع دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ.

وأوضحت الوكالة أن نصف هذه الشاحنات تحمل الغذاء والدقيق.

وذكرت الوكالة أن الهجمات على قوافل المساعدات في قطاع غزة قد تنخفض بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.


وفي وقت سابق اليوم تحركت شاحنات المساعدات الإنسانية المصطفة في مدينة رفح المصرية إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة وإسرائيل استعدادا لتمريرها إلى داخل القطاع.

وجهزت فرق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء 500 شاحنة تضم مواد إغاثية وإنسانية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وتسليمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي تصريحات أمس قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل يتضمن إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 شاحنة وقود.

#الاونروا

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