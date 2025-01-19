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رئيس بلدية رفح: المدينة مشهد مأساوي للخراب والدمار

الأحد 19 يناير 2025 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية رفح: المدينة مشهد مأساوي للخراب والدمار



رفح/سما/

قال رئيس بلدية مدينة رفح أحمد الصوفي إن المدينة تجسد مشهدا مأساويا من الدمار والخراب، حيث تحولت إلى ركام وأطلال بفعل القصف الإسرائيلي على مدار 470 يوما.


ووفقا للصوفي تشير التقديرات الأولية إلى أنه تم تدمير 30 مقرا تابعا للبلدية بالكامل، كما ودمرت القوات الإسرائيلية  15 بئر مياه بهدف تعطيل الحياة في المدينة.

وأشار إلى خروج 9 مراكز طبية عن الخدمة منها 4 مستشفيات رئيسية، إلى جانب  محو 90% من التجمعات السكنية في عدة أحياء من المدينة.

هذا وأعلن متحدث الجيش الإسرائيلي "ضرب عدة أهداف وصفها بالإرهابية في شمال قطاع غزة ووسطه بالمدفعية والطائرات"، فيما أفادت مراسلتنا بوقوع قتلى ومصابين في قصف استهدف بيت حانون.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في غزة حيز التنفيذ في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي بعد ساعات على رفض تل أبيب تنفيذه لعدم تسلمها قائمة باسماء المحتجزات.

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