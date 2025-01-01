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قطر تؤكد تسليم أسماء المحتجزات إلى "إسرائيل" وبدء وقف إطلاق النار

الأحد 19 يناير 2025 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تؤكد تسليم أسماء المحتجزات إلى "إسرائيل" وبدء وقف إطلاق النار



الدوحة/سما/

أكدت وزارة الخارجية القطرية تسليم أسماء الرهينات الثلاث اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم من قطاع غزة للطرف الإسرائيلي.

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية: تعليقا على ما يتردد حول موعد بدء وقف إطلاق النار في غزة، إن الأسيرات الثلاث مواطنات إسرائيليات تحمل إحداهن الجنسية الرومانية وأخرى الجنسية البريطانية وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار.


وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس نيتها الإفراج عن 3 رهينات إسرائيليات في إطار صفقة التبادل ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأوضحت أن الأسيرات هن: رومي جونين (24 عاما)، إميلي دماري (28 عاما)، دورون شطنبر خير (31 عاما).

والمحتجزات الثلاث مدنيات وسيتم في مقابل تسليمهن إطلاق سراح 90 سيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلية.

#قطر #اسرائيل #غزة #وقف اطلاق النار في غزة

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