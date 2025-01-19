قناة إسرائيلية: المحكمة العليا ردّت جميع الالتماسات الرافضة لتبادل الأسرى

القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة "12" العبرية اليوم لأحد بأن المحكمة الإسرائيلية العليا ردّت جميع الالتماسات الرافضة لصفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، والمنتظر بدء تنفيذها اليوم.



ونقلت قناة "كان" عن بيان المحكمة قولها:"بلا شك نتحدث عن إحدى الحالات التي يتجلى فيها وبشكل واضح عدم قدرة القانون على التدخل".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعلق الالتماسات التي قدمتها منظمتا "بحارنوا بحاييم" و"الماغور"، بمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن "إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المتهمين بنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين بزعم أنهم سيعودون إلى القتل، وسيضر بأمن إسرائيل".

كما وطالبت الالتماسات المقدمة تنفيذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بالطريقة التي تم بها تسليم الإخطار المسبق إلى أسر الضحايا الإسرائيليين، بشأن صفقة التبادل، حيث أوضحت المحكمة في قرارها أن هذا الجزء من الالتماسات زائد عن الحاجة ولا مبرر لمناقشته.

ومن جانبها كتبت القاضية دافنا باراك-إيرز، تعليقا على ما ورد في ادعاءات الملتمسين إن "الاعتبارات المطروحة هي أن الإفراج عن السجناء الأمنيين، الذين زرعوا الخراب والدمار في الماضي، من شأنه أن يضر بدولة إسرائيل، بل ويسمح لهؤلاء الجناة بالعودة إلى ممارسة الإرهاب هو أمر مفهوم. لكن من ناحية أخرى، هناك اعتبارات أخرى ذات قيمة عليا".

وكتبت القاضية أيضا إن "قلوبنا مع عائلات أولئك الذين لم يعودوا بعد، وكذلك إلى أولئك الذين يرون قتلة أحبائهم يغادرون السجن، وتمتلئ عيونهم بالدموع. وعلى الرغم من هذا، لا يزال هناك أمل في أن يعودوا أبناءنا وبناتنا إلى ديارهم".

كشف مكتب إعلام الأسرى في حركة "حماس" أن إسرائيل قررت إبعاد 236 أسيرا مشمولين بالتبادل إلى خارج الأراضي الفلسطينية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المقرر بدء تنفيذه صباح اليوم الأحد.

وأشار المكتب الإعلامي للأسرى إلى أن 1737 أسيرا فلسطينيا سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى للاتفاق في إطار زمني مدته 6 أسابيع بينهم 120 من الأطفال والنساء في المرحلة الأولى.