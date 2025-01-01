الحكومة تعقد اجتماعا خاصا مساء اليوم لتنسيق خطط الوزارات والهيئات الرسمية العاملة بغزة

القدس المحتلة/سما/

تعقد الحكومة، مساء اليوم الأحد، اجتماعا خاصا لرفع مستوى التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الرسمية العاملة في قطاع غزة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية والإغاثة، والاشغال العامة، والحكم المحلي، والصحة، وسلطتا المياه والطاقة، وجمعية الهلال الأحمر، لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في القطاع ومختلف المؤسسات الاهلية والدولية العاملة على الأرض.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، في اتصال مع "وفا"، هناك تنسيق عال بين الحكومة والمؤسسات الدولية الإغاثية المعنية بالتحرك الاغاثي والاستجابة الطارئة في القطاع وعلى رأسها التنسيق بين وزارة الاشغال العامة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي "UNDP"، للبدء في المرحلة الأولى من تنفيذ خطة إزالة الركام في المناطق الحيوية في القطاع بالتنسيق مع هيئات الحكم المحلي، إلى جانب التنسيق بين وزارة الصحة والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع الصحي لرفع قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة الطارئة لتقديم العلاج لعشرات آلاف الجرحى.

وأشار أبو الرب إلى التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر باعتبارها إحدى أبرز الجهات المنوط بها ادخال المساعدات إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن تستلم وزارة التنمية من الهلال الأحمر عدة دفعات من شحنات المساعدات لتوزيعها على الفئات المستحقة بناء على السجل الوطني للوزارة، الذي يضم العائلات المعوزة.

ونوه إلى توجيهات الحكومة لسلطتي الطاقة والمياه لتوسعة العمل على اصلاح وصلات المياه الرئيسية وإدخال ما أمكن من شاحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات ضخ مياه الشرب، وضخ المياه العادمة لإبعادها عن الأماكن السكنية.

ولفت مدير مكتب الاتصال الحكومي إلى أنه من التوقع أن تصدر الحكومة بيانا تفصيليا فور انتهاء الجلسة.