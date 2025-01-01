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الهدوء يعود لشوارع غزة ..ارتقاء عدد كبير من الشهداء في اول ايام الاتفاق

الأحد 19 يناير 2025 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهدوء يعود لشوارع غزة ..ارتقاء عدد كبير من الشهداء في اول ايام الاتفاق



غزة /سما/

عاد الهدوء إلى مختلف مناطق قطاع غزة بعد سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على مختلف مناطق قطاع غزة.
وارتقى تسعة مواطنين بقصف اسرائيلي استهدف سيارات تقل عناصر أمنية في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وانتشل المسعفون ثلاثة شهداء ارتقوا صباح اليوم بعد استهدافهم بقذيفة مدفعية في حي النجار بخزاعة شرق خانيونس.
واعلن مستشفى العودة - تل الزعتر بجباليا وصول 11 شهيدا و30 إصابة من المنازل المحاصرة في منطقة جباليا وشمال قطاع غزة
كما استشهد موطنان بغارة شرق مخيم البريج وسط القطاع.
وفي رفح اصيب عدة مواطنين في إطلاق نار من قبل طائرات الكود كابتر قرب ساحة النجمة وسط رفح.
وشهدت المناطق الفلسطينية التي انسحب منها جيش الاحتلال عودة واسعة سيما في رفح جنوب قطاع غزة.
وعاد عشرات الآلاف سيرا على الأقدام وفي الشاحنات لتفقد منزلهم .
وتعرضت رفح لدمار كبير جدا طال كامل احياء المدينة.
كما عاد المواطنون إلى مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا وبيت حانون فيما ظلت عودة سكان مدينة غزة الذين نزحوا إلى جنوب القطاع مؤجلة إلى اليوم السابع من وقف إطلاق النار.

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