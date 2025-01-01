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"ستيف وبتكوف" سيزور القطاع..قناة اميريكية تكشف عن خطة ترامب لنقل بعض سكان غزة إلى دول أخرى

الأحد 19 يناير 2025 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ستيف وبتكوف" سيزور القطاع..قناة اميريكية تكشف عن خطة ترامب لنقل بعض سكان غزة إلى دول أخرى



وكالات - سما-

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خطة دراماتيكية لنقل بعض سكان قطاع غزة إلى دول أخرى خلال عملية إعادة إعمار قطاع غزة، حسبما كشفت شبكة NBC الأمريكية اليوم الأحد.

وبحسب التقرير، تعتبر إندونيسيا إحدى الدول المرشحة لاستقبال بعض من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة بشكل مؤقت.

ويعتزم مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف ، زيارة قطاع غزة في إطار جهوده للحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ووفقاً لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية مطلع على تفاصيل المفاوضات، يخطط ويتكوف للتواجد في المنطقة بشكل شبه منتظم في الأسابيع والأشهر المقبلة، بهدف تحديد عوامل الخطر التي يمكن أن تزعزع الاستقرار وتعرض إطلاق سراح الأسرى للخطر.

مهمة ويتكوف الرئيسية هي خلق استقرار طويل الأمد لإسرائيل ومليوني سكان غزة.

القلق الرئيسي في الوقت الحالي هو منع الأحتكاك غير المخطط لها الناشئة عن الاتصال اليومي بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة، حتى في ظل اتفاق وقف إطلاق النار.


وشدد المسؤول الكبير في الإدارة على أهمية تحسين حياة سكان غزة: "إذا لم نساعد سكان غزة، وإذا لم نحسن حياتهم ونمنحهم الأمل، فسوف تندلع الانتفاضة".
لكن مسألة استعداد سكان غزة للهجرة، ولو بشكل مؤقت، تظل مفتوحة. وتثير الفكرة معارضة قوية لدى العديد من الفلسطينيين والعرب، الذين يخشون أن تكون هذه خطوة أولى نحو الطرد الدائم من أراضيهم.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار في غزة مؤقت، مشيرا إلى أن كلا من بايدن وترامب قدموا الدعم الكامل لحق إسرائيل في استئناف القتال في حال فشل المفاوضات في المرحلة الثانية.

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