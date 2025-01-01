الاحتلال يتلقى أمرا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة..

القدس المحتلة/سما/

تلقى جيش الاحتلال أمرا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب تسليم حركة حماس قائمة الاسيرات المحتجزات اللواتي سيتم تسليمهن اليوم.

وأعلن مكتب نتنياهو أنه وفقاً لجدول إطلاق سراح المحتجزين، فإن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة ستدخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:15.

وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء الإسرائيليات اللواتي سيتم إطلاق سراحهن من غزة اليوم.

وأعلن ابو عبيدة أسماء الاسيرات الثلاث وهن:

1- رومي جونين (24 عاماً)

2-إميلي دماري (28 عاماً)

3-دورون شطنبر خير (31 عاماً)