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طقس فلسطين : غائم جزئيا الى صاف وبارد

الأحد 19 يناير 2025 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : غائم جزئيا الى صاف وبارد



غزة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.


وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، وغائما جزئيا إلى صاف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الاثنين، يكون الجو باردا نسبيا إلى بارد، خاصة في المناطق الجبلية، وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
والثلاثاء، يكون الجو باردا نسبيا إلى بارد، خاصة في المناطق الجبلية، وغائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتقاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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