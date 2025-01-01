رئيس “الموساد” السابق: الجيش الإسرائيلي لم يحقق أهداف الحرب و”حماس” ستقف على قدميها وغداً سنرحل وهي باقية

القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “جيش” الاحتلال لم يحقق أياً من الأهداف الأساسية التي أعلنها لحربه على قطاع غزة.

وقالت القناة “الـ 12” الإسرائيلية إن أحد أهداف الحرب، والذي تم تحديده من جانب “الكابينت”، هو “تدمير حماس”، لكنها قالت إن “حماس ما زالت تقف على قدميها الآن”، بعد نحو عام و3 أشهر على الحرب، وعلى بعد ساعات عن نهايتها.

وأضافت: “صحيح أن حماس تلقت ضربات قاسية جداً، لكنها ما زالت تقاتل. وفي الواقع، فإنها تسيطر” على الوضع في القطاع، و”تدير الأمور فيه”.

وفي هذا الصدد، أعاد رئيس الموساد السابق، تامير باردو، خلال حديثه إلى القناة، التذكير بحرب فيتنام في العاصمة سايغون، وقال: “في اليوم الأخير من الحرب، كان هناك ضابطان برتبة عقيد، أميركي وآخر من شمالي فيتنام. حينها قال الأميركي للضابط الفيتنامي: “في كل الحرب، نحن لم نخسر في معركة واحدة”، ليرد عليه الأخير: “قد يكون هذا صحيحاً، لكن في صباح يوم غد، أنتم ستغادرون ونحن سنبقى””.

وأكد باردو أنّ “الحرب لا ينتصرون بها فقط في ميدان المعركة. الميدان هو الجزء الأول منها، لكن الجزء الأساسي هو نهايتها”.

ولفت إلى أن “حكومة إسرائيل تصر على عدم إعلان كيفية إنهاء الحرب، الأمر الذي أضر بالجيش، وأضر بإجراءات القتال التابعة للجيش، وتسبب بوقوع خسائر كبيرة لنا، لأن إسرائيل لم تقل كيف تريد أن تنهي الحرب”.