مع بدء عودة النازحين لمنازلهم.. إصابة 10 فلسطينيين بانفجار منزل فخخه الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة

غزة /سما/

أُصيب 10 فلسطينيين من العائدين إلى محافظة شمال قطاع غزة، الأحد، جراء انفجار منزل فخخه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق قبيل دخول الموعد المقرر لبدء وقف إطلاق النار في تمام الساعة 6:30 ت.غ.

وقال مصدر طبي إن 10 فلسطينيين أصيبوا بعد تفجير الجيش الإسرائيلي منزلاً مفخخًا شمال قطاع غزة مع بدء عودة النازحين لمنازلهم قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق الأحد، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وقف إطلاق النار بغزة المقرر الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي لن يبدأ حتى تصل قائمة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم اليوم، فيما قالت حركة حماس في بيان إن تأخر تسليم القائمة جاء لأسباب “فنية ميدانية”.

والسبت، قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن إن سريان وقف إطلاق النار بغزة يبدأ في تمام الساعة الـ8:30 بالتوقيت المحلي من صباح الأحد (6:30 ت.غ).

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.