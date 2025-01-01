غزة : اتفاق وقف اطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ والشرطة بزيها الرسمي تنتشر في شوارع القطاع..

غزة/سما/

دخل وقف اتفاق اطلاق النار صباح اليوم الاحد، حيّز التنفيذ وسيبدأ تبادل الأسرى بين حركة حماس واسرائيل ضمن آلية غير معلنة رسميا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن حركة حماس لم تلتزم ولم ترسل قائمة الاسرى الاسرائيليين التي ستطلق سراحهم.

وأضاف: الجيش سيواصل الضرب في غزة لاننا لم نستلم القائمة.

وتأخرت حركة حماس بتسليم قائمة الأسرى الاسرائيليين التي ستقوم باطلاق سراحهم، وذكرت مصادر في الحركة أن التأخير يعود إلى "أسباب فنية".

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة ان اجهزتها ستبدأ بالانتشار في محافظات قطاع غزة كافة، والقيام بالواجب المقدس في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ.

وشددت قوات، من اجراءاتها في محافظات الضفة، واغلقت الطرق الرئيسية والفرعية في الكثير من المحافظات قبل سريان الاتفاق.

وبدأت قوات الاحتلال في اتخاذ خطوات ميدانية أولية أمس تمهيداً لبدء تنفيذ عملية الانسحاب التدريجي، وأزال رافعات وضعها مؤخراً في رفح جنوب قطاع غزة، وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، كان قد وضع عليها كاميرات ومجسات حساسة وأجهزة إلكترونية مختلفة وسلاحاً آلياً رشاشاً في بعضها، بهدف رصد أي حركة من قِبل الفلسطينيين، وإطلاق النار فوراً على أي تهديد محتمل.

وكان نشر القضاء الاسرائيلي قائمة بأسماء 1904 اسرى أمس ممن سيتم الافراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.

وتعد صفقة التبادل عنصرا جوهريا لاستكمال المفاوضات حول ملفات إنهاء الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من 15 شهرا.

وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاتفاق على عبور 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة يومياً منها 50 شاحنة وقود، مؤكداً استمرار بلاده في إغاثة القطاع بالتعاون مع المجتمع الدولي.