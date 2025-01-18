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مسؤول فلسطيني يكشف عن وجود “ملحق بروتوكول أمني” غير معلن في اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل

الأحد 19 يناير 2025 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول فلسطيني يكشف عن وجود “ملحق بروتوكول أمني” غير معلن في اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل



وكالات - سما-

قال مسؤول فلسطيني مطلع على آليات تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، إن الاتفاق يتضمن ملحق بروتوكول أمني غير معلن.
وأوضح المسؤول وفق “الشرق”، أنه “بموجب البروتوكول ستسمح إسرائيل للشرطة المدنية التابعة لحكومة (حماس) بالعمل بلباسهم الأزرق الرسمي داخل مناطق محددة ذات الكثافة السكانية، ومتفق عليها في قطاع غزة فور دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، صباح الأحد”.
وأضاف أن “الشرطة ستتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة حركة وتنقل النازحين من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وشمال القطاع”، ومشيراً إلى أن الشرطة لن يسمح لها بالاقتراب من مواقع تواجد القوات العسكرية الإسرائيلية، والتي وفق الاتفاق ستبقى على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.
وكشف أن “عناصر الشرطة لن يحملوا السلاح إلا وقت الضرورة القصوى، وبالتنسيق عبر الفريق الأمني الميداني المصري القطري”.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها “حماس” في غزة، عبر بيان صباح السبت، أنها ستبدأ الانتشار في كافة مناطق قطاع غزة ، فور دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ.
كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، الانتهاء من وضع خطة شاملة للتعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن إجراءات ميدانية عاجلة لضمان عودة الحياة الطبيعية تدريجياً.
وقال المكتب، في بيان، إن الخطة تشمل أيضاً تأمين المناطق المتضررة، وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين، مؤكداً جاهزية الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل بموجب هذه الخطة.
وجاء بالبيان أنه تم إعداد فرق حكومية متخصصة من الوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانياً، “بما يضمن سلامة المواطنين ومحاولة توفير الاحتياجات الأساسية لهم”.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري السبت، أنه بناءً على التوافق بين أطراف اتفاق غزة والوسطاء، فإن وقف إطلاق النار في القطاع سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد 19 يناير، بالتوقيت المحلي في غزة (06:30 بتوقيت جرينتش).
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لإعادة الأسرى اعتباراً من الأحد، بعد تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالموافقة على الاتفاق، الجمعة.
وأضاف متحدث باسم الجيش، أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 08:30، إذ ستطبق القوات الإسرائيلية “الخطة العملياتية المتفق عليها”.
وينص الاتفاق الذي سيبدأ تنفيذه، على 3 مراحل، تشتمل الأولى ومدتها 42 يوماً على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل المحتجزين والأسرى، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 إسرائيلياً مقابل 1904 أسرى فلسطينيين، منهم 737 أسيراً صدرت بحقهم أحكام قضائية، و1167 جرى اعتقالهم خلال العملية البرية في غزة.

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