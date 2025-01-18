نتنياهو: لن نتقدم في الاتفاق طالما لم نحصل على قائمة الأسماء.. وقطر تدعو إلى "عدم الالتفات إلى التصريحات السياسية "

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن "إسرائيل لن تنفذ الهدنة في قطاع غزة قبل الحصول على قائمة بالرهائن الذين ستفرج عنهم حركة حماس".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل لن تتسامح مع أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن "المسؤولية الكاملة تقع على عاتق حركة حماس".

وبشأن تصريحات نتنياهو قال المتحدث باسم الخارجية القطرية للتلفزيون العربي: "أدعو إلى عدم الالتفات إلى التصريحات السياسية في هذه اللحظة"

وأضاف: "لم نسجل أي خرق حتى الآن ونحن مطمئنون إلى التزام الأطراف بشأن اتفاق غزة والأمور تسير بشكل إيجابي.

وتابع: "نعلم من تجاربنا السابقة أن عملية تبادل الأسرى ليست بسيطة.

كما أشار إلى أن غرفة العمليات المشتركة لمراقبة الاتفاق في غزة بدأت أعمالها في القاهرة ، وستشرف على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة كما ستشرف أيضا على عملية تبادل الرهائن.

وأردف: "متفائلون بشأن جدية إدارة ترمب في الالتزام بدعم الاتفاق في غزة، مشددا على أنه لا يمكن تحمل الفشل في هذه الصفقة.

ولفت المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أنه تم وضع الضمانات الضرورية لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتابع: "نترقب من مجلس الأمن دعما للاتفاق في غزة.