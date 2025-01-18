الجيش الإسرائيلي يدفع بسبع سرايا إلى الضفة بدءا من الأحد

القدس المحتلة/سما/

قرر الجيش الإسرائيلي الدفع بسبع سرايا عسكرية إلى الضفة الغربية المحتلة، وذلك تزامنا مع صفقة تبادل الأسرى وبدء سريان اتفاق وقف الحرب على غزة.

يأتي ذلك ضمن ما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ"الاستعدادات عشية تنفيذ الاتفاق واستعادة المختطفين والمختطفات".

وقد أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، بتعزيز القوات في قيادة المركز في ما قال إنه "مع التركيز على إحباط الأعمال الإرهابية الهجومية والدفاعية في البلدات والطرق، في إطار إطلاق سراح الأسرى".

كما صادق هليفي على "الخطط الدفاعية للقيادة الجنوبية وفق التفاهمات التي جرى التوصل إليها من قبل المستوى السياسي".

وورد في بيان الجيش الإسرائيلي، أنه "يجري العمل من خلال قسم القوى البشرية والقسم التكنولوجي واللوجستي لاستقبال المختطفين والمختطفات، على أن يتم ذلك بشكل مثالي وبأقصى قدر من الحساسية".