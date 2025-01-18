“حكومة غزة” تعلن عن “خطة شاملة” للتعامل مع وقف إطلاق النار بالقطاع

غزة/سما/

أعلنت “حكومة غزة”، السبت، الانتهاء من إعداد “خطة شاملة” للتعامل مع قرار وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، الذي سيدخل حيز التنفيذ صباح الأحد، بوساطة دولية وإقليمية.

وقالت “الحكومة” في بيان صدر عن “المكتب الإعلامي الحكومي في غزة”، أن “الخطة تهدف إلى ضمان عودة الحياة الطبيعية تدريجيا في القطاع، وتتضمن إجراءات ميدانية عاجلة، أبرزها تأمين المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان”.

وأوضح البيان، أن فرقا حكومية متخصصة من الوزارات والمؤسسات ستباشر تنفيذ الخطة ميدانيا لضمان سلامة المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وستعمل الشرطة الفلسطينية على حفظ الأمن والنظام، بينما ستتولى البلديات مهام تنظيف المناطق المتضررة، وإعادة فتح الشوارع، وترميم البنية التحتية، بما يشمل تمديدات المياه والكهرباء، بحسب البيان.

وشددت “حكومة غزة” على جاهزية مؤسساتها لتنفيذ هذه الإجراءات، حيث ستتابع فرق ميدانية متخصصة من مختلف الوزارات تطبيق الخطة لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من القطاع، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه غدا الأحد.

ويأتي التوصل للاتفاق في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت بدعم أمريكي أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.