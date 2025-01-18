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مقتل إسرائيلي في عملية طعن في تل أبيب.. واستشهاد المنفذ

السبت 18 يناير 2025 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل إسرائيلي في عملية طعن في تل أبيب.. واستشهاد المنفذ



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بشارع ليفونتين في جنوبي تل أبيب، فيما قالت وسائل إعلام عبرية إن أحد المصابين قتل متأثرا بجروحه.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ عملية الطعن في تل أبيب هو صلاح يحيى من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية ودخل إسرائيل بطريقة غير شرعية، قبل أن يقتله شخص مسلح.


وأكدت الشرطة في بيان “هناك إصابات في مكان الحادث، وفي هذه المرحلة، قوات كبيرة من الشرطة في طريقها إلى الموقع. الظروف غير واضحة حاليا”، مضيفة أن إطلاق النار وقع في شارع ليفونتين في تل أبيب.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن الشرطة الإسرائيلية القول إنها أرسلت عددا كبيرا من عناصرها إلى مكان الحادث وإن التفاصيل لا تزال قيد التحقيق.

وتأتي عملية الطعن عشية دخول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، حيز التنفيذ، وفق ما أعلنت عنه قطر الأربعاء.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

بموازاة الإبادة بغزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 859 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

(وكالات)

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