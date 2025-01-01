الحوثي: استهدفنا وزارة الدفاع الإسرائيلية في يافا بصاروخ "ذو الفقار"

صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم السبت استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في يافا بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار".



وفي بيان له، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر الأخيرة بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعونِ الله تعالى عملية عسكرية نوعية، استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار".

وأضاف سريع: "وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بدقة عالية بفضل الله وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له".



وختم البيان: "تجدد القوات المسلحة اليمنية أنها ستقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة وبالتنسيق معها وذلك للتعامل العسكري المناسب مع أية خروقات أو أي تصعيد عسكري يرتكبه العدو الإسرائيلي خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد ظهر اليوم، في تقرير أولي، بدوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق في وسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن.

وأضاف لاحقا أنه "بعد أن دوت صفارات الإنذار قبل قليل في عدد من المناطق في إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن، وأنه تم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".

وأمس الجمعة، أعلنت حركة "أنصار الله" مهاجمة أهداف إسرائيلية في إيلات ويافا وعسقلان بالصواريخ والمسيّرات، بالإضافة إلى استهداف حاملة طائرات أمريكية شمالي البحرِ الأحمرِ.

جدير بالذكر أنه "تضامنا مع غزة" التي ترزح منذ أكثر من عام مضى تحت الهجوم الإسرائيلي، يستهدف "الحوثيون" بالصواريخ والمسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في عدة بحار، كما يستهدفون تل أبيب وعدد من المناطق والموانئ الإسرائيلية.

في حين ينفذ تحالف "حارس الازدهار"، الذي تقوده الولايات المتحدة، وتشارك فيه بريطانيا بشكل رئيسي، ضربات جوية على مواقع للحوثيين في اليمن، كما نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات جوية عدة على اليمن

هذا وحددت أطراف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين موعد بدء سريان الاتفاق يوم غد الأحد، بعد توقعات بتأجيله.

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إنه بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 من صباح يوم الأحد 19 يناير بالتوقيت المحلي في غزة".