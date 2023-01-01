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حصيلة شهداء غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

السبت 18 يناير 2025 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة شهداء غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار



غزة/سما/

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم السبت أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي لقطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغت 122 شهيدا، و270 مصابا.


وجاء في بيان الدفاع المدني:

شهيدان اثنان في رفح جنوبي قطاع غزة.
19 شهيدا في خان يونس جنوبي القطاع.
10 شهداء في المحافظة الوسطى.
92 شهيدا في مدينة غزة وسط القطاع.
 وكان من بين إجمالي حصيلة الشهداء كان هناك 33 طفلا و33 امرأة.
 ومن جانبها أعنلت وزرة الصحة في غزة اليوم ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 46.899 شهيدا و110.725 مصابا.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قد أعلن مساء أمس الأربعاء التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس".

وقالت "حماس" إن الاتفاق "ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهرا".

وتشمل المرحلة الأولى للصفقة إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة، و400 من أصحاب الأحكام المطوّلة، و1000 أسير من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، بالإضافة إلى جميع الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد "صفقة شاليط" والنساء والأطفال.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70% من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

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