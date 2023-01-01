هيئة الأسرى توضح التباس القوائم الإسرائيلية للمشمولين بصفقة التبادل

رام الله/سما/

أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن القوائم التي أعلنتها وزارة العدل الإسرائيلية بأسماء الفلسطينيين المزمع تحريرهم نشرت بهدف إتمام إسرائيل بعض إجراءاتها القانونية التي تخص الأسرى.



ونشرت الهيئة بيانا مشتركا مع نادي الأسير الفلسطيني عقب نشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة تضم أسماء 700 أسير فلسطيني يتوقع الإفراج عنهم غدا الأحد ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل المعلنة.

وجاء في البيان أنه في ضوء تصاعد الأسئلة عن أسماء المحررين التي يتم نشرها من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية منذ مساء أمس، تؤكد هيئة شؤون الأسرى والمحررين ما يلي:

القوائم التي نشرت من قبل إسرائيل نشرت لإتمام بعض الإجراءات القانونية الي تخص تل أبيب، وأن كل هذه القوائم المترجمة هي قوائم صادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية..

فصائل المقاومة ذات الصلة المباشرة في عملية التبادل أو حتى المؤسسات المختصة لم تنشر أي قوائم رسمية لمن سيتم الإفراج عنهم.

بشأن أعداد الأسرى الذين سيتم تحريرهم، الأمر مرتبط بشكل أساسي بأعداد الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة وبحالتهم الصحية.

وعليه سيتم إعلان الأسماء المحررين كما كانت الآلية المتبعة في الدفعات السابقة التي تمت في شهر نوفمبر 2023، وفق آلية متدرجة، على مدار المرحلة المقررة لاتمامها وخلال أيام التبادل.

هذا وحددت أطراف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين موعد بدء سريان الاتفاق يوم غد الأحد، بعد توقعات بتأجيله.