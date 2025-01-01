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إسبانيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

السبت 18 يناير 2025 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة



مدريد/سما/

أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس لنظيره القطري عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني عن ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وقال وزير الخارجية الإسباني اليوم السبت: "تحدثت مع نظيري القطري وشكرته على توسطه لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف: "نعمل من أجل تحقيق انتقال سلمي وشامل في سوريا. ونسعى لتوفير البيئة المناسبة لعودة كريمة لكل السوريين. نعمل على عقد مؤتمر وطني يضم كل مكونات الشعب السوري"، مؤكدا على أن إسبانيا تتطلع "لاستعادة مقعد سوريا في جامعة الدول العربية".

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أجرى آل ثاني اتصالا هاتفيا مع ألباريس، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى. كما ناقش الاتصال آخر المستجدات في سوريا.

#اسبانيا

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