كتيبة جنين والسلطة الفلسطينية تتوصلان لاتفاق ينهي أزمة حصار المخيم

جنين/سما/

توصلت كتيبة جنين والسلطة الفلسطينية مساء يوم أمس الجمعة إلى اتفاق ينهي حصار مخيم جنين والإفراج عن المعتقلين والتوقف عن ملاحقة سلاح المقاومة.



وأكدت كتيبة جنين في تصريح لها، التوصل لتفاهم مع السلطة الفلسطينية، بعد استجابتها لمطالبة الكتيبة، مشيرة إلى عقد جلسة مطولة مع رجال الإصلاح والأمن نوقش خلالها سبل حل الإشكال، بحسب ما نقل المركز الفلسطيني للإعلام.



وأضافت الكتيبة في بيانها: "علمنا منهم أن هنالك موافقة على مطالب الكتيبة من السلطة وتفاهمنا معهم على جزئية دخول الشرطة إلى منطقة ساحة المخيم منذ هذه الليلة، وصباح الغد ستتواجد لجنة الإصلاح والشخصيات القائمة على المبادرة في ساحة المخيم من أجل استكمال بقية الترتيبات".

وأكدت أنه إذا سارت الأمور كما هو متفق عليه "فنحن من طرفنا ملتزمون بكل ما تعهدنا به في حال كان هنالك التزام من قبل أجهزة أمن السلطة والله ولي التوفيق".

وأشار المركز إلى أن قوة من الشرطة والدفاع المدني وصلت إلى ساحة مخيم جنين، في حين تجمع عشرات المواطنين، ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة.

ووفقا للمركز، فإن التفاهم "يتضمن توقف السلطة عن ملاحقة المقاومين وعدم المساس بأسلحتهم، وإطلاق المعتقلين، إلى جانب وقف مظاهرة العسكرة والسماح للأجهزة الشرطية بالعمل في المخيم، وإعادة إعمار المنازل التي أحرقتها ودمرتها أجهزة السلطة خلال الحصار الذي استمر 44 يوما".