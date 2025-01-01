  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نبيه بري: طالما أن الله موجود في السماء فإن حزب الله موجود على الأرض

السبت 18 يناير 2025 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
نبيه بري: طالما أن الله موجود في السماء فإن حزب الله موجود على الأرض



بيروت/سما/

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن المسار السياسي في لبنان يتجه نحو الحل، مشيرا إلى أنه لا أحد يقبل بعزل "حزب الله".


وفي تصريحات صحفية نقلتها قناة "الجديد"، أوضح نبيه بري أن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يتسم بالتعاون، لافتا إلى أنه لم يدخل في تفاصيل الحقائب أو الأسماء الوزارية مع سلام.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستكون حزبية سياسية أم "تكنوقراط"، أشار بري إلى أن تحديد شكل الحكومة هو من اختصاص الرئيس المكلف.

وتعليقا على مشاركة "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) في الحكومة المقبلة، قال بري إن الثنائي يوافق على الأسماء التي يعرضها الرئيس المكلف بشرط أن يكون الشخص المقترح كفؤا، أما إذا لم يكن كذلك فيتم رفضه "حتى لو كان خيي".

وأكد نبيه بري موقفه بعدم قبول عزل أي مكون سياسي في لبنان قائلا: "لم نقبل بعزل أي مكون سابقًا ولن نقبل به اليوم"، لافتا إلى أنْ لا أحد يقبل بعزل "حزب الله"، وأضاف: "طالما أنه في الله بالسما، حزب الله عالأرض (طالما أن الله موجود في السماء فإن "حزب الله" موجود على الأرض)". 

وكان رئيس الحكومة المكلف نواف سلام قد صرح بعد لقائه الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون: "سنعمل 24/24 ساعة لإنجاز الحكومة وإطلاق ورشة العمل الإصلاحية والأجواء إيجابية"، مشيرا إلى أن "عملية تشكيل الحكومة تسير على الطريق الصحيح".

وتابع: "بحثت مع رئيس الجمهورية الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة"، مردفا: "ما يجمع بيننا هو الدستور والميثاق الوطني والحكومة لن تتأخّر لكي تبصر النور".

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في حماس: الوسطاء اقترحوا بنداً لتسهيل تسويق نتنياهو الاتفاق داخلياً

الإعلان عن أسماء 95 أسيرا فلسطينيا المقرر الإفراج عنهم الأحد

هذه أسماء الشخصيات الفلسطينية الخمس التي رفضت إسرائيل الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل..

إعلام عبري: "إسرائيل" وضعت خطة دفاعية للانسحاب من غزة

الرئاسة الفلسطينية: "الحكومة أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة"

توافق في مباحثات “فنية” جرت بالقاهرة بشأن آلية تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة يتوقّع أن يبدأ سريانه الأحد

ساعر: لم نتمكن من إطلاق سراح مختطف حيا ولا القضاء على حماس

الأخبار الرئيسية

678ba5cc4c59b73e5611fdb0

دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة التجويع والإبادة في غزة

678b7a5642360475c11d779c

هيئة الأسرى توضح التباس القوائم الإسرائيلية للمشمولين بصفقة التبادل

بايدن بشأن أنفاق حماس: إنه لأمر مدهش.. بعض الأنفاق يصل عمقها إلى 200 قدم

IMG_7845

هذه أسماء الشخصيات الفلسطينية الخمس التي رفضت إسرائيل الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل..

تفاصيل المرحلة الأولى من صفقة غزة.. 1904 اسرى والإبعاد لفترة محدودة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية