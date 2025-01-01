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بايدن بشأن أنفاق حماس: إنه لأمر مدهش.. بعض الأنفاق يصل عمقها إلى 200 قدم

السبت 18 يناير 2025 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن بشأن أنفاق حماس: إنه لأمر مدهش.. بعض الأنفاق يصل عمقها إلى 200 قدم



غزة/سما/

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة على قناة "MSNBC" الأمريكية، عن دهشته من المستوى الذي وصلت له حركة حماس في بناء الأنفاق.

وقال بايدن: "إنه لأمر مدهش"، مؤكدا أن بعض الأنفاق كان يصل عمقها إلى 200 قدم (حوالي 61 مترا)، كما أشار إلى أن لا أحد كانت لديه فكرة عن طول تلك الأنفاق.

يشار إلى أن الأنفاق في قطاع غزة هي أنفاق حفرها الفلسطينيون سكان قطاع غزة بشكل سري تحت الأرض، تحت محور صلاح الدين على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة. وقد تم حفرها بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتهريب الوقود والغذاء والأسلحة والسلع الأخرى إلى القطاع.

وبعد استلام حركة حماس إدارة قطاع غزة، عززت حفر الأنفاق وطورتها، لتشمل شبكة أنفاق متشابكة ومعقدة تمتد على طول عشرات الكيلومترات داخل قطاع غزة، واستخدمتها في إخفاء ترسانتها العسكرية وتسهيل الاتصالات وإخفاء النشطاء والقادة مما يصعّب كشفهم على الطائرات الإسرائيلية التي لم تكف يوما عن مراقبة غزة بتحليقاتها الاستطلاعية.

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