وزير التعليم الإسرائيلي: ثمن وقف إطلاق النار في غزة باهظ للغاية

القدس المحتلة/سما/:

قال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش ، إن ثمن وقف إطلاق النار له تكلفة باهظة، مضيفا أن "الاتزام الأخلاقي لإسرائيل أغلى".



وأكد كيش أنه صوت لصالح صفقة إطلاق سراح المختطفين في جلسة مجلس الوزراء، وقال إنه "قرار معقد".



ووفقا له، فإن "ثمن الصفقة باهظ للغاية، لكن لدينا التزام أخلاقي أسمى بإعادة إخواننا وأخواتنا إلى ديارهم".

وتابع: "نحن لا نتزحزح عن أهداف الحرب مهما طال الزمن، ألا وهي عودة جميع إخواننا وأخواتنا إلى الوطن. إعادة المختطفين إلى الوطن، والإطاحة بحكم حماس، والتعهد بألا تشكل غزة تهديدا لدولة إسرائيل".

وقد اتفقت إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما بدءا من 19 يناير، وأعلنتا سعيهما لإنهاء الأعمال القتالية بشكل نهائي والتي أودت بحياة 46 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي خلال 15 شهرا من القتال.

كما امتدت نيران الحرب إلى كل من لبنان واليمن، وشهدت تبادلا للضربات الصاروخية بين إسرائيل وإيران. ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.