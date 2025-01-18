نتنياهو: تلقينا ضمانات أمريكية باستئناف الحرب في حال فشل المرحلة الثانية

القدس المحتلة/سما/

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تلفت ضمانات واضحة من الرئيسين الأمريكيين جو بايدن ودونالد ترامب بالعودة إلى القتال إذا فشلت المرحلة الثانية من الصفقة.



وفي جلسة مجلس الوزراء، قال نتنياهو في محاولة أيضا على ما يبدو لاسترضاء زعيم الحركة "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريش، الذي هدد بالاستقالة من الحكومة بعد تهديد حزب "عوتسما يهوديت" وإيتمار بن غفير باستقالتهم من الحكومة: "تلقينا ضمانات لا لبس فيها من كلا الرئيسين - بايدن وترامب - بأنه إذا فشلت المرحلة الثانية من الصفقة ولم تقبل حماس مطالبنا الأمنية، فسنعود إلى القتال المكثف بدعم من الولايات المتحدة".

وخلال الجلسة التي تمت فيها المصادقة على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، قدر رؤساء الأجهزة الأمنية أن لحماس مصلحة في احترام الاتفاقية وتمديد وقف إطلاق النار قدر الإمكان.

كما قال رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع، إن إسرائيل تركت أدوات ضغط على حركة "حماس" إذا لم تقم بدورها في الصفقة.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي خلال اجتماع "الكابينيت" إنه "بموجب الخطة الحالية، فإن حجم قواتنا في محور فيلادلفيا ليس فقط أنه لن يتراجع وإنما سيزداد".

وأضاف حسب القناة 2، أن "الاتفاق يستند إلى خريطة انتشار القوات في محور فيلادلفيا التي صودق عليها في أغسطس الماضي. وحسب ما صودق عليه في الخرائط، فإنه ستكون لدينا خلال الاتفاق قوات أكثر في المحور من الوضع الحالي قبل تطبيق الاتفاق".

وأوصى "الكابينيت" في نهاية اجتماعه بأن تصادق الحكومة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، "بعد البحث في مجمل الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وانطلاقا من إدراك أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب".