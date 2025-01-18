  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: تلقينا ضمانات أمريكية باستئناف الحرب في حال فشل المرحلة الثانية

السبت 18 يناير 2025 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: تلقينا ضمانات أمريكية باستئناف الحرب في حال فشل المرحلة الثانية



القدس المحتلة/سما/

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تلفت ضمانات واضحة من الرئيسين الأمريكيين جو بايدن ودونالد ترامب بالعودة إلى القتال إذا فشلت المرحلة الثانية من الصفقة.


وفي جلسة مجلس الوزراء، قال نتنياهو في محاولة أيضا على ما يبدو لاسترضاء زعيم الحركة "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريش، الذي هدد بالاستقالة من الحكومة بعد تهديد حزب "عوتسما يهوديت" وإيتمار بن غفير باستقالتهم من الحكومة: "تلقينا ضمانات لا لبس فيها من كلا الرئيسين - بايدن وترامب - بأنه إذا فشلت المرحلة الثانية من الصفقة ولم تقبل حماس مطالبنا الأمنية، فسنعود إلى القتال المكثف بدعم من الولايات المتحدة".

وخلال الجلسة التي تمت فيها المصادقة على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، قدر رؤساء الأجهزة الأمنية أن لحماس مصلحة في احترام الاتفاقية وتمديد وقف إطلاق النار قدر الإمكان.

كما قال رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع، إن إسرائيل تركت أدوات ضغط على حركة "حماس" إذا لم تقم بدورها في الصفقة.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي خلال اجتماع "الكابينيت" إنه "بموجب الخطة الحالية، فإن حجم قواتنا في محور فيلادلفيا ليس فقط أنه لن يتراجع وإنما سيزداد".

وأضاف حسب القناة 2، أن "الاتفاق يستند إلى خريطة انتشار القوات في محور فيلادلفيا التي صودق عليها في أغسطس الماضي. وحسب ما صودق عليه في الخرائط، فإنه ستكون لدينا خلال الاتفاق قوات أكثر في المحور من الوضع الحالي قبل تطبيق الاتفاق".

وأوصى "الكابينيت" في نهاية اجتماعه بأن تصادق الحكومة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، "بعد البحث في مجمل الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وانطلاقا من إدراك أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب".

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في حماس: الوسطاء اقترحوا بنداً لتسهيل تسويق نتنياهو الاتفاق داخلياً

الإعلان عن أسماء 95 أسيرا فلسطينيا المقرر الإفراج عنهم الأحد

هذه أسماء الشخصيات الفلسطينية الخمس التي رفضت إسرائيل الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل..

إعلام عبري: "إسرائيل" وضعت خطة دفاعية للانسحاب من غزة

الرئاسة الفلسطينية: "الحكومة أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة"

توافق في مباحثات “فنية” جرت بالقاهرة بشأن آلية تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة يتوقّع أن يبدأ سريانه الأحد

ساعر: لم نتمكن من إطلاق سراح مختطف حيا ولا القضاء على حماس

الأخبار الرئيسية

photo_2025-01-18_15-45-29

هذا ما قاله مبعوث ترامب لنتنياهو لإتمام اتفاق غزة..

1-118-730x438

ديفيد هيرست: بعد 15 شهراً من الوحشية في غزة فشلت "إسرائيل" على كل الجبهات

678ba5cc4c59b73e5611fdb0

دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة التجويع والإبادة في غزة

678b7a5642360475c11d779c

هيئة الأسرى توضح التباس القوائم الإسرائيلية للمشمولين بصفقة التبادل

بايدن بشأن أنفاق حماس: إنه لأمر مدهش.. بعض الأنفاق يصل عمقها إلى 200 قدم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية