تحديد موعد وقف إطلاق النار في غزة

غزة/سما/

حددت أطراف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين موعد بدء سريان الاتفاق يوم غد الأحد، بعد توقعات بتأجيله.



وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إنه بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 من صباح يوم الأحد 19 يناير بالتوقيت المحلي في غزة".

وأضاف: "نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".



وكان مصدر مصري مطلع، قد أكد مساء الجمعة، الاتفاق على كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد اجتماع عقد في القاهرة وخُصص لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاق.

وقال المصدر، إن الاجتماع انتهى بأجواء إيجابية وتوافق بين جميع الأطراف، مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات.

وأوضح أن الغرفة تضم ممثلين عن مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق.

وأعلن التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل مساء الأربعاء الماضي، على أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارا من 19 يناير، لكن الاتفاق لم يحدد وقتئذ موعدا محددا لدخوله حيز النفاذ.

وأمس صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس.