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موكب بطريرك الأرمن يصل بيت لحم استعدادا لقداس منتصف الليل

السبت 18 يناير 2025 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
موكب بطريرك الأرمن يصل بيت لحم استعدادا لقداس منتصف الليل



بيت لحم / سما /

وصل موكب بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس والديار المقدسة والأردن نورهان مانوغيان، ظهر اليوم السبت، إلى بيت لحم، قادما من مدينة القدس، لترؤس قداس منتصف الليل لمناسبة عيد الميلاد المجيد والغطاس، حسب تقويم الكنيسة الأرمنية، رافقه بطريرك الأرمن في إسطنبول بتركيا سهاغ ماشيليان.

واستقبل الموكب على بلاط ساحة المهد، حسب الستاتيكو المتبع، من قبل محافظ بيت لحم، ورئيس بلدية بيت لحم، ورئيس اللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد، وقائد بيت لحم، وأبناء الكنيسة.

وسار الموكب برفقة المستقبلين وصولا الى باب كنيسة المهد، ومن ثم أقيمت صلاة خاصة استعدادا لقداس منتصف الليل.

‎وكان موكب البطريرك انطلق من مقر البطريركية في باب الخليل بمدينة القدس، وصولا الى دير مار الياس، حيث جرى له استقبال، ثم تابع سيره نحو دوار العمل الكاثوليكي، تتقدمه فرق كشفية أرمنية، مرورا بشارع النجمة، ووصولا الى ساحة المهد.

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