هذه أسماء الشخصيات الفلسطينية الخمس التي رفضت إسرائيل الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل..

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة “كان” الإسرائيلية، عن 5 شخصيات فلسطينية لن يفرج عنها الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع القادمة.

وبحسب القناة لن يفرج الاحتلال خلال المرحلة الأولى عن:

1- عباس السيد، (35 مؤبد) قائد عملية فندق “بارك” أحد أشد الهجمات دموية التي حدثت في إسرائيل.

2- إبراهيم حامد، (54 مؤبد) أحد قادة الجناح العسكري لحماس، خلال الانتفاضة الثانية وكان مسؤولاً عن جميع العمليات خلال تلك الفترة.

3- عبد الله البرغوثي، (67 مؤبد) المهندس العسكري لحماس.

4- حسن سلامة، (46 مؤبد) كان الصديق المقرب ليحيى عياش، وقام بتوجيه عمليات تفجير انتقاما له.

5- القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ( 5 مؤبدات).

وأضافت القناة أن “حماس” تؤمن بأنها ستنجح في الإفراج عنهم خلال المرحلتين الثانية والثالثة، حيث ستتضمن تلك المراحل الحديث عن الجنود، وحماس ستطالب بالكثير مقابلهم.