قاسم : اتفاق غزة دليل على صمود المقاومة والخلافات داخل إسرائيل “ستزداد” ولا تختبروا صبرنا..

بيروت /سما/

هنأ أمين عام حزب الله نعيم قاسم، اليوم السبت، الفلسطينيين بوقف إطلاق النار في غزة، واعتبر أنه دليل على “صمود المقاومة”.

وقال الأمين العام لحزب الله إن محاربة إسرائيل في لبنان ساهمت في “انتصار غزة”.

وأضف أن الخلافات داخل إسرائيل “ستزداد”، وأنه “لا حل إلا بعودة فلسطين إلى أهلها”.

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، دعا قاسم الجميع إلى عدم اختبار صبر الجماعة إزاء انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان.

وحول اختيار رئيس للبنان، قال نعيم قاسم إن اختيار الرئيس اللبناني الجديد جاء بعد توافق بين حركة أمل وحزب الله.