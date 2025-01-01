داخلية غزة: سنبدأ الانتشار فور سريان الاتفاق …

غزة/سما/

- بدأت الاستعدادات في قطاع غزة، لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد اقل من اربع وعشرين ساعة.

وحسب الخارجية القطرية يبدأ وقف اطلاق النار في الساعة الثامنة والنصف من صباح الغد .

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة ان اجهزتها ستبدأ بالانتشار في محافظات قطاع غزة كافة، والقيام بالواجب المقدس في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ.

وأهابت بالمواطنين جميعاً إلى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطراً على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصاً على أمنهم وسلامتهم، دعية إلى الالتزام بكافة التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر ان يعود سكان مدينة رفح إلى مدينتهم مباشرة بعد وقف إطلاق النار، فيما سيكون على النازحين من سكان غزة والشمال الانتظار سبعة ايام ثم التوجه سيرا على الأقدام.

واتخذت وزارة الصحة بغزة تدابير إضافية لاستقبال الاسرى الفلسطينيين في مشافيها قبل توجههم للقاء ذويهم.

ونزح نحو٨٠ بالمائة من سكان القطاع خلال الحرب سواء نزوح داخلي في محافظاتهم او خارجها كما جرى مع سكان غزة والشمال.