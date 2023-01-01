توافق في مباحثات “فنية” جرت بالقاهرة بشأن آلية تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة يتوقّع أن يبدأ سريانه الأحد

القاهرة/سما/

اتّفق ممثلون عن مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل خلال اجتماع عقد في القاهرة الجمعة على “كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ” اتفاق الهدنة في غزة الذي يتوقّع أن يبدأ سريانه الأحد، وفق قناة “القاهرة الأخبارية” القريبة من السلطات المصرية.

وقال مصدر مصري مطلع للقناة إن الاجتماعات الفنية التي انطلقت الجمعة في القاهرة انتهت “وسط أجواء إيجابية”.

خلال محادثات الجمعة اتّفق المفاوضون على تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة “لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق”، وفق المصدر.

وأوضح المصدر أن غرفة العمليات ستضم ممثلين عن مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

واجتمعت الحكومة الإسرائيلية الجمعة للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن رهائن بعدما وافقت عليه الحكومة الأمنية الإسرائيلية، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ويتوقع أن ينهي الاتفاق أكثر من 15 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وتنتظر شاحنات في الجانب المصري من الحدود لدخول قطاع غزة. ودعت وزارة الخارجية المصرية الخميس إلى توزيع آمن وفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في القطاع.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال إعلانه التوصل إلى اتفاق هدنة الأربعاء إنها “ستؤدي إلى زيادة المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها”.

وأسفرت غارات اسرائيلية عن مقتل أكثر من 100 شخص منذ الإعلان عن الاتفاق الأربعاء، بحسب خدمات الطوارئ في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة التابعة لحماس أن 88 فلسطينيا قتلوا في 24 ساعة في غزة وأن حصيلة الحرب بلغت 46,876 قتيلا في القطاع.

ويُتوقع أن يدخل وقف النار حيز التنفيذ الأحد عشية تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في واشنطن الاثنين.

واندلعت الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على الدولة العبرية.