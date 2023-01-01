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استشهاد مواطن وزوجته وأطفالهم الثلاثة في قصف للاحتلال جنوب قطاع غزة

السبت 18 يناير 2025 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مواطن وزوجته وأطفالهم الثلاثة في قصف للاحتلال جنوب قطاع غزة



غزة /سما/

استشهد، فجر اليوم خمسة مواطنين من عائلة واحدة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان  إن مواطنا من عائلة القدرة وزوجته وأطفالهم الثلاثة، استشهدوا في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة، قرب مسجد الهداية، شمال مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وفي السياق ذاته، أصيبت مواطنة بطلق ناري من قبل زوارق الاحتلال غربي خان يونس.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,876 شهيدا و110,642 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومنذ الاعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار يوم الاربعاء الماضي، استشهد ما يزيد على 120 مواطنا، وأصيب العشرات، في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

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