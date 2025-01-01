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طقس فلسطين : أجواء غائمة اليوم وانخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا

السبت 18 يناير 2025 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء غائمة اليوم وانخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئياً الى صاف وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة في والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وفي ساعات الصباح الباكر وغائماً جزئياً الى صاف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو باردا نسبياً الى بارد خاصة في المناطق الجبلية وغائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو باردا نسبياً الى بارد، خاصة في المناطق الجبلية وغائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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