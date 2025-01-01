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نتنياهو: "ترامب يدعم العودة للحرب إذا تم خرق الاتفاق" من قبل حماس..

السبت 18 يناير 2025 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: "ترامب يدعم العودة للحرب إذا تم خرق الاتفاق" من قبل حماس..



القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومته الذي استمر أكثر من 6 ساعات حتى فجر اليوم أن إسرائيل تلقت ضمانات أمريكية للعودة إلى الحرب ضد حماس في حال حدوث خرق للاتفاق.

وبحسب ما نشر موقع "واللا" العبري يحظى الاتفاق بأغلبية مضمونة بين وزراء الحكومة رغم معارضة حزب "عوتسما يهوديت" والصهيونية الدينية. وترك الوزراء المتدينون مذكرة لصالح الاتفاق حتى قبل دخول يوم السبت، وفي الساعات القليلة الماضية بعد أن استمع الوزراء إلى مراجعات أمنية، وزير الخارجية جدعون ساعر، والوزير زئيف إلكين، والوزير ميكي زوهار والوزير يوآف. أعلنوا أنهم سيصوتون لصالحه.

وقال نتنياهو: "الرئيس ترامب قدم دعمًا كاملاً لإسرائيل للعودة إلى الحرب إذا تم خرق الاتفاق"، مشيرًا إلى أن ترامب قرر أنه بمجرد توليه منصبه، ستستعيد إسرائيل جميع الأسلحة التي تم تعليقها.

وأضاف: "هذا مهم لأننا إذا لم نصل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، سيكون لدينا أدوات إضافية للعودة إلى القتال."

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