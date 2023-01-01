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"يديعوت": ثمن اتفاق تبادل الأسرى ثقيل وبحجم الفشل في 7 أكتوبر

الجمعة 17 يناير 2025 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": ثمن اتفاق تبادل الأسرى ثقيل وبحجم الفشل في 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنّ ثمن اتفاق تبادل الأسرى "كبير وثقيل، وهو بحجم الفشل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".

وقالت الصحيفة إنّه على الرغم من أنّ هذا الاتفاق لا يحظى بتأييد واسع، إلا أنّ "السلطات الإسرائيلية عاجزة عن رفضه أو الاستغناء عنه".

كما لفتت الصحيفة إلى أنّه "جرى ارتكاب أخطاء فادحة في 7 أكتوبر 2023، والآن ندفع ثمن تلك الأخطاء بهذا الاتفاق".

وشدّدت الصحيفة الإسرائيلية، على أنّ الاتفاق "ليس مثالياً بل هو اتفاق سيء للغاية للإسرائيليين، وهو يُمثّل عقاباً جماعياً على الفشل في 7 أكتوبر، وهذا ثمن الكارثة وحجمها".

من جهته، علّق وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على صفقة تبادل الأسرى، مساء أمس الخميس، مؤكداً أنّها "تعني هزيمة إسرائيل"، بحيث "تتضمن نهاية الحرب، على الرغم من أنّ حماس لم تُهزم".

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