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مصدر قيادي في حماس: سيتم الإفراج عن مقاومي حزب الله في المرحلة الثانية

الجمعة 17 يناير 2025 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر قيادي في حماس: سيتم الإفراج عن مقاومي حزب الله في المرحلة الثانية



غزة/سما/

كشف مصدر قيادي في حماس للميادين، أنّه سيتم تأجيل الإفراج عن جميع المعتقلين بعد 7 أكتوبر، بمن فيهم مقاومو حزب الله، إلى المرحلة الثانية.

ولفت المصدر، اليوم الجمعة، إلى أنّه سيتم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، إطلاق سراح أسرى محكومين قبل طوفان الأقصى.

كما تابع أنّه سيتم في المرحلة الأولى أيضاً، الإفراج عن النساء والأطفال والمدنيين، الذين تمّ اعتقالهم أثناء طوفان الأقصى.

والجدير ذكره، أن الاحتلال الإسرائيلي نشر فيديوهات خلال عدوانه على لبنان، زعم أنّها عمليات أسر لمقاومي حزب الله، علماً أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان، لم تصرح إيجاباً أو سلباً بأي معلومة بشأن هذا التفصيل. 

وسبق أن كشف، مصدر خاص في المقاومة الفلسطينية للميادين، أنّ استعدادات القاهرة على قدم وساق "من أجل البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وفي التفاصيل، أشار المصدر إلى أنّ الاستعدادات تتمحور حول تسليم الأسرى، الإغاثة، والمتابعة الميدانية لأي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، "بتواجد مصري وقطري وأميركي وإسرائيلي إضافة إلى حماس".

كذلك، كشف مصدر فلسطيني، تفاصيل عملية التبادل في اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المصدر، اليوم الجمعة، إنّه سيتم إطلاق سراح 30 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال، في مقابل كل أسير لدى حماس من النساء والأطفال، وإنّه سيتم إطلاق سراح 30 أسيراً فلسطينياً من كبار السن والمرضى في مقابل كل أسير من كبار السن (50 عاماً) والمرض.

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