  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

2000 طبيب مصري يتأهبون لدخول غزة..

الجمعة 17 يناير 2025 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
2000 طبيب مصري يتأهبون لدخول غزة..



القاهرة/سما/

قال نقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبدالحي، إن أكثر من ألفي طبيب مصري مستعدون لدخول قطاع غزة كمتطوعين لعلاج الجرحى، وذلك بعدما أعلن عن التوصل لاتفاق لوقف الحرب.

 

وتأتي تصريحات نقيب أطباء مصر، في ظل تحركات مصرية مكثفة لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع عبر معبر رفح فور إعادة تشغيله، بالإضافة إلى استقبال الجرحى وتجهيز المستشفيات والأطقم الطبية.

واصطفت شاحنات المساعدات أمام معبر رفح في انتظار العبور إلى القطاع، فيما عقد وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار، اجتماعا في القاهرة مع قيادات الوزارة لمراجعة جاهزية مستشفيات شمال سيناء ومراجعة أعداد الفرق الطبية بأقسام الرعاية العاجلة والأجهزة الطبية في مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

وأعلنت نقابة أطباء مصر، تواصلها مع الهلال الأحمر المصري استعدادا لتجهيز قوافل إغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددة على ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي في غزة في أقرب وقت ممكن، وتقديم كل أوجه الدعم الممكنة له.

وطالبت النقابة، المجتمع الدولي وكل القوى الفاعلة في العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج عن جميع الأطقم الطبية التي اعتقلها الاحتلال، وهم يؤدون عملهم داخل مستشفيات غزة، التي لم تسلم من قصف وهجوم الاحتلال على مدار أكثر من عام.

وأفادت النقابة بأن "جهودها الإغاثية "بدأت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023"، مشيرة إلى مشاركتها في "تجهيز قوافل إغاثية وفتح باب التطوع للأطباء وتدريب البعض منهم بالمشاركة مع الهلال الأحمر المصري للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين والمتضررين".

الأكثر قراءة اليوم

مباحثات مصرية فلسطينية لإعادة تشغيل معبر رفح من قبل السلطة…

الإعلان عن أسماء 95 أسيرا فلسطينيا المقرر الإفراج عنهم الأحد

بايدن: على نتنياهو استيعاب مخاوف الفلسطينيين المشروعة إذا اراد بقاء دولة اسرائيل..

إسرائيل تُعلن قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة

الاتحاد الأوروبي مستعد لاستئناف مراقبة معبر رفح وفريق فني يصل القاهرة خلال أيام ..

الاعلام العبري : صفقة التبادل ستعزّز من قوة ونفوذ “حماس” في الضفة والأسرى المُفرج عنهم يشكلون تهديدًا لإسرائيل

بلينكن: الاحد يبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة ..

الأخبار الرئيسية

10-21-730x438

إعلام عبري: "إسرائيل" وضعت خطة دفاعية للانسحاب من غزة

678a8f8e4236047a6d712146

ساعر: لم نتمكن من إطلاق سراح مختطف حيا ولا القضاء على حماس

678a97784c59b718960ef506

تحديد خريطة الشوارع الرئيسية التي سيبدأ العمل على فتحها فور وقف إطلاق النار في غزة

قيادي في حماس: الوسطاء اقترحوا بنداً لتسهيل تسويق نتنياهو الاتفاق داخلياً

الرئاسة اليوم-a2bf59b3-d30a-4457-a1c2-e5559f4eaf0c-5688fe93-eca2-42a2-a416-f6b14bccf1a2

الرئاسة الفلسطينية: "الحكومة أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية