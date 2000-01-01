ساعر: لم نتمكن من إطلاق سراح مختطف حيا ولا القضاء على حماس

القدس المحتلة/سما/

أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بيانا شرح فيه سبب تصويته لصالح صفقة إطلاق سراح الرهائن، وكتب أن "أي صفقة مع منظمة إرهابية سيئة وصعبة".



وجاء في البيان: "خلال المفاوضات، ارتكبت أخطاء وكنت أنتقد الطريقة التي تمت إدارتها بها والخطوط العريضة".



وأضاف: "مع ذلك، في هذه المرحلة الزمنية، يجب اتخاذ هذا القرار، أولا وقبل كل شيء من أجل إنقاذ اليهود والإسرائيليين. هذا هو جوهر دور دولة إسرائيل".

ووفقا له، فإن "إطلاق سراح رهائننا هو أحد أهداف الحرب، لمدة ستة أشهر تقريبا لم نتمكن من إطلاق سراح شخص مختطف حيا إلى الوطن. مسؤولية لا تطاق تقع على عاتقنا نحن أعضاء الحكومة".

وقال ساعر "رغم الضربات القوية التي تلقتها حماس لكننا لم نحقق أهداف الحرب" المتعلقة بالقضاء على الحركة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت حركة "حماس" حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف النار بعد جهود بذلها الوسطاء، مؤكدة سعيها لإبرام صفقة تبادل وطنية تضم كافة الفصائل وأبناء الشعب الفلسطيني.

من جهة أخرى، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أسماء 33 رهينة إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دون الإشارة إلى عدد الأحياء منهم أو جثث القتلى.

واتفقت إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما بدءا من 19 يناير، وأعلنت سعيها لإنهاء الأعمال القتالية بشكل نهائي والتي أودت بحياة 46 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي خلال 15 شهرا من القتال.

كما امتدت نيران الحرب إلى كل من لبنان واليمن، وشهدت تبادلا للضربات الصاروخية بين إسرائيل وإيران. ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.