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تحديد خريطة الشوارع الرئيسية التي سيبدأ العمل على فتحها فور وقف إطلاق النار في غزة

الجمعة 17 يناير 2025 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد خريطة الشوارع الرئيسية التي سيبدأ العمل على فتحها فور وقف إطلاق النار في غزة



غزة/سما/

حدد مجلس الوزراء الفلسطيني والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، خريطة الشوارع الرئيسية في قطاع غزة، والتي سيبدأ العمل على فتحها فور وقف إطلاق النار.

وتشمل الشوارع والمفترقات التي سيتم فتحها في المرحلة الأولى في مدينة غزة: "مفترق النابلسي، ودوار الـ17، ومفترق الشاليهات، ومفترق الميناء، ومفترق أبو حصيرة، ودوار أنصار، ومفترق الصناعة، ومفترق الطيران، ومفترق الدحدوح، ومفترق الدولة، ومفترق فلسطين".

خريطة شوارع رئيسية سيبدأ العمل على فتحها فور وقف إطلاق النار في غزة

وفي جباليا تشمل الخريطة: "مفترق زمو، ومفترق حمودة، ومفترق زايد، ومفترق الترنس، ومفترق الحلبي، ومفترق أبو شرخ، ومفترق الاتصالات، ومفترق بيت لاهيا العام، ومفترق الصاروخ، ومفترق الأمن العام، ومفترق المشتل، ومفترق البحر ومفترق التوام".

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