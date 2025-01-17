مصدر في المقاومة الفلسطينية: بعد 14 يوماً من تسليم المجندات سيفتح معبر رفح

غزة/سما/

كشف مصدر خاص في المقاومة الفلسطينية للميادين، أنّ استعدادات القاهرة على قدم وساق "من أجل البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وفي التفاصيل، أشار المصدر إلى أنّ الاستعدادات تتمحور حول تسليم الأسرى، الإغاثة، والمتابعة الميدانية لأي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، "بتواجد مصري وقطري وأميركي وإسرائيلي إضافة إلى حماس".

وأضاف أنّه يتم حالياً إعادة تأهيل معبر رفح، وبعد 14 يوماً من عملية تسليم المجندات الإسرائيليات سيفتح المعبر، بترتيب من الجانب المصري وجهات فلسطينية.

كذلك، أكد المصدر، أنّ الأولوية ستكون من نصيب الجرحى والمرضى والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات بالتنسيق مع الجانب المصري.

وأضاف أنّه في المرحلة الأولى، سيبتعد جيش الاحتلال الإسرائيلي،ـ مسافة كيلو متر من معبر رفح، إلى أنّ ينتهي الانسحاب من محور فيلادلفيا.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر فلسطيني خاص بالميادين تفاصيل عملية التبادل في اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المصدر، اليوم الجمعة، إنّه سيتم إطلاق سراح 30 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال، في مقابل كل أسير لدى حماس من النساء والأطفال، وإنّه سيتم إطلاق سراح 30 أسيراً فلسطينياً من كبار السن والمرضى في مقابل كل أسير من كبار السن (50 عاماً) والمرض.

وأضاف المصدر للميادين أنّه في مقابل كل مجندة إسرائيلية سيتم إطلاق 30 أسيراً فلسطينياً من المحكومين بالسَّجن المؤبد، إضافة إلى 20 من أصحاب الأحكام العالية، والذين لا يزيد ما تبقى لهم على 15 سنة.